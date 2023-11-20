Международный день педиатра - 20 ноября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Детские спасатели,

Добрые врачи,

Наши педиатры,

Наши огоньки.



Поздравляем с праздником,

Низкий вам поклон,

К каждому ребёнку

Ищете подход.



Счастья вам огромного,

Радости, тепла,

Будет пусть здорова

В мире детвора!

С Днем педиатра поздравляю,

Любимый доктор, нынче вас,

Желаю сил вам и терпения,

Чтоб огонек в душе не гас.



Здоровья вам и понимания,

Любви к работе непростой.

Задорных, бойких пациентов

Лечите с нежностью, душой.



Спасибо вам за труд нелегкий,

За силу духа, доброту,

Дарите силы и здоровье,

Несите свет и теплоту.