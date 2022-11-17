Поздравления с Днем студентов в прозе
Поздравляю с Международным днем студентов и желаю всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своих возможностей и никогда не пожалеть о совершенном выборе. Удачи и легких сессий!
В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию. Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.
Желаю, чтобы в твоем сердце всегда горел жаркий костер юношества, оптимизма и стремительных порывов навстречу к новому. Желаю, чтобы счастье и яркие события студенчества запомнились на всю жизнь и отзывались теплым трепетом молодости в твоей душе. С Днем студента.
Поздравления с Днем студентов в стихах
С международным днем студентов,
Позвольте мне поздравить вас,
Примите массу комплиментов,
И пожелания сейчас.
Студенчества шальные годы
Вы помнить будете всегда,
Такой пленительной свободы,
У вас не будет никогда.
Желаем вам быть крепче стали,
Одолевать науки твердь,
Специалистами чтоб стали,
И статусом гордились впредь.
Сегодня праздник у студентов
И много радостных моментов.
Отметить весело желаю
С чем я тебя и поздравляю.
Ходить на пары и учиться,
А иногда и веселиться.
На семинарах отвечать,
На лекциях не засыпать.
Быть интересным, увлеченным,
Всегда в учебу завлеченным.
Разносторонне развиваться,
Всех своих целей добиваться.
Вау! Круто! День студента.
В ожидании момента
Весь студенческий народ,
Не сдаёт с утра зачёт.
Значит надо расслабляться,
И веселья не пугаться,
Пусть учёба отдохнёт,
И студентов не найдёт.
Всем студентам пожелаем
Грызть гранит науки,
И усердия во всем,
И дипломы в руки!
Поздравления с Днем студентов в смс
У вас, любимые студенты,
Идут дела пусть только ввысь!
Пускай лишь яркие моменты
Наполняют вашу жизнь!
Желаю вам на «пять» учиться,
Иметь стипендию всегда!
Дружить, влюбляться и трудиться,
Все совмещая без труда!
Кто не чужд словам «стипуха»,
«пара», «сессия», «везуха»,
По ночам зовет «халяву»,
Сидя спать имеет навык,
И выучивает крепко
За ночь сотни две конспектов —
Тот, конечно же, студент,
Будущий интеллигент,
Пусть пока и небогатый.
С днем студентов вас, ребята!
Кто не знал студенческой поры,
Потерял, наверное, прилично.
Всем студентам пожелаю я
Вовсе не учиться на «отлично»,
Не сдавать экзамен точно в срок,
Никаких слезливых сантиментов —
Просто дружбы вынести урок
Из тех лет, что провели в студентах!