15 мая
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Жизнь

Международный день семей. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день семей отмечают 15 мая. Altapress.ru подобрал милые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Свадьба
Свадьба
CCO

Поздравления с Международным днем семей в прозе

Семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будут мир и любовь!

Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

Семья — это наша гордость, достояние и главная ценность в жизни! Пусть с сегодняшнего дня и впредь ваша семья будет крепкой, счастливой, не знает бед и невзгод! В этот особенный день желаю всем любви, уютного семейного очага и цветущего благосостояния!

мама
мама
СС0

Поздравления с Международным днем семей в стихах

Семья — вот самый главный клад,
Она дороже всех наград!
Семью свою всегда цените,
Родных людей своих любите!

Дарить любовь нужно стремиться,
Она вернется к вам сторицей,
Пускай в семье у вас всегда
Царят лишь мир и доброта!

С Международным днем семьи!
Желаю в этот день чудесный
Огромной искренней любви,
Счастливой жизни лишь совместной!

Всегда друг друга берегите,
Семья всех благ земных важней!
Родным добро, тепло дарите,
Цените близких вам людей!

Есть в жизни ценности большие,
Их не продать и не купить.
И отмечают во всем мире
Международный день семьи!

Пусть счастье входит в каждый дом,
Пусть в доме пахнет пирогом,
Пусть звонкий смех детей звучит,
Любовь всегда в семье царит!

Бабушка и ребенок.
Бабушка и ребенок.
СС0.

Поздравления с Международным днем семей в смс

С Международным днем семьи
Тебя мне хочется поздравить,
Ты строки нежные прими
И сохрани себе на память.

Семью цени и уважай,
Забудь про гнев, он чувства губит,
И никогда не унижай
Тех, кто тебя безумно любит.

Мы сегодня празднуем
Прекрасный День семьи.
Желаю вам, ребятушки,
Чтоб были вы дружны,
Заботливы и ласковы!
И чтоб благополучие
Не накрывала тень!

С Международным днем семьи,
Примите поздравления,
Желаю счастья вам, любви,
Гармонии, терпения!

Своей семьи тепло и свет,
В душе храните,
Друзья мои, от зла и бед
Семью вы берегите!

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