Международный день семей. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем семей в прозе
Семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будут мир и любовь!
Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!
Семья — это наша гордость, достояние и главная ценность в жизни! Пусть с сегодняшнего дня и впредь ваша семья будет крепкой, счастливой, не знает бед и невзгод! В этот особенный день желаю всем любви, уютного семейного очага и цветущего благосостояния!
Поздравления с Международным днем семей в стихах
Семья — вот самый главный клад,
Она дороже всех наград!
Семью свою всегда цените,
Родных людей своих любите!
Дарить любовь нужно стремиться,
Она вернется к вам сторицей,
Пускай в семье у вас всегда
Царят лишь мир и доброта!
С Международным днем семьи!
Желаю в этот день чудесный
Огромной искренней любви,
Счастливой жизни лишь совместной!
Всегда друг друга берегите,
Семья всех благ земных важней!
Родным добро, тепло дарите,
Цените близких вам людей!
Есть в жизни ценности большие,
Их не продать и не купить.
И отмечают во всем мире
Международный день семьи!
Пусть счастье входит в каждый дом,
Пусть в доме пахнет пирогом,
Пусть звонкий смех детей звучит,
Любовь всегда в семье царит!
Поздравления с Международным днем семей в смс
С Международным днем семьи
Тебя мне хочется поздравить,
Ты строки нежные прими
И сохрани себе на память.
Семью цени и уважай,
Забудь про гнев, он чувства губит,
И никогда не унижай
Тех, кто тебя безумно любит.
Мы сегодня празднуем
Прекрасный День семьи.
Желаю вам, ребятушки,
Чтоб были вы дружны,
Заботливы и ласковы!
И чтоб благополучие
Не накрывала тень!
С Международным днем семьи,
Примите поздравления,
Желаю счастья вам, любви,
Гармонии, терпения!
Своей семьи тепло и свет,
В душе храните,
Друзья мои, от зла и бед
Семью вы берегите!