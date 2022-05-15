Международный день семей. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Семья — вот самый главный клад,

Она дороже всех наград!

Семью свою всегда цените,

Родных людей своих любите!



Дарить любовь нужно стремиться,

Она вернется к вам сторицей,

Пускай в семье у вас всегда

Царят лишь мир и доброта!

С Международным днем семьи!

Желаю в этот день чудесный

Огромной искренней любви,

Счастливой жизни лишь совместной!



Всегда друг друга берегите,

Семья всех благ земных важней!

Родным добро, тепло дарите,

Цените близких вам людей!