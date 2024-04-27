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Жизнь

Международный день ветеринара. Как поздравить зооврачей в прозе, стихах и смс

Международный день ветеринарного врача отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. Этот день посвящен благородной профессии ветеринара, которая требует глубоких знаний, чуткости и любви к животным. А как поздравить врачей, которые ежедневно борются за жизнь братьев наших меньших расскажет altapress.ru

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Как поздравить ветеринара в прозе

Поздравляю с днем ветеринара! Пусть уверенный профессионализм принесет желаемые результаты и процветание! Терпенье и труд находят благодарность! Больше радостных моментов, счастья, здоровых хвостиков и мокрых носиков!

Поздравляю человека одной из самых гуманных профессий, ветеринара. Лечить животных намного труднее, чем людей. И выбрать такую профессию может только человек с настоящей, большой душой. Ваши пациенты не всегда могут поблагодарить и от их имени сделаю это я. Спасибо. Всех благ. Поздравляю.

От имени и по поручению всех пушистых, пернатых, хвостатых и прочих пациентов поздравляем наших Айболитов с профессиональным праздником — днем ветеринара! Огромную благодарность за ваш благородный и гуманный труд вы всегда сможете прочесть в их глазах, ведь животные всегда искренни. Пусть ваш труд будет успешен, маленькие пациенты и их владельцы довольны и веселы, а вам, дорогие доктора — здоровья, благосостояния и личного счастья.

Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!

Кошки и собаки ждут прием у ветеринара.
Кошки и собаки ждут прием у ветеринара.
Валерия Лескина

Как поздравить ветеринара в стихах

Дорогой ветеринар —
Для животных просто дар,
Всех излечит и привьет,
И никто не пропадет!

Поздравления принимайте,
Никогда не унывайте,
Будьте счастливы всегда,
Пусть пройдет вокруг беда.

Чтобы радость и везение
Добавляли настроения,
И удача, и добро,
Чтобы Вам в делах везло!

От себя и братьев меньших
Мы поздравить вас спешим.
Знаем, что животных лечат
Люди лишь большой души!

Вы, наверно, где-то в генах
Айболитова родня.
Доброта ваша бесценна,
Звери — та же ребятня!

Так пускай всё удается
Каждый день и каждый час.
С праздником, ветеринары!
Счастья и добра для вас!

Чтоб счастливым быть под солнцем,
Чтоб не знать с любимцем бед,
Помните: недуг питомца
Лечит врач с приставкой «вет».

Звери все хвостом виляют
И застенчиво скулят,
Салютуют звонким лаем.
Врач для них как будто свят.

Забинтует, перевяжет...
Жизнь спасать — великий дар.
Сохраняет счастье наше
Добрый врач-ветеринар.

Добрый доктор, поздравляю
И желаю вдохновения,
Ты хвостатым пациентам
Даришь силы, исцеление.

Нет ветеринара лучше, —
Это смело заявляю,
Сил, здоровья и терпения
От души тебе желаю.

Пусть работа будет в радость,
Удается все пускай,
Счастья в личном я желаю,
Никогда не унывай.

Котики в гостях у ветеринаров.
Котики в гостях у ветеринаров.
boredpanda.com

Как поздравить ветеринарного врача в смс

Чтобы кошка не болела,
И здоровым песик был,
Вмиг берёшься ты за дело,
Не жалея своих сил!

Пусть ветеринара должность
Очень ценится всегда,
И успех, прибавив скорость,
В дверь ворвется без труда!

Нынче день ветеринара,
Поздравляем, доктора,
В вашу честь звучат фанфары,
Пусть исчезнут грусть, хандра!

Мы желаем оставаться
Сердобольными всегда,
Без причин не огорчаться,
Нос не вешать никогда!

Благодарность, поздравления
В этот день ветеринарам.
И любовь, и уважение
Заслужили вы недаром.

Ваше доброе сердечко
Пусть спасает жизней больше.
Много будет пусть на свете
Как и вы, людей хороших!

Благодарю, ветеринары,
За ваши добрые сердца,
Порой работая и даром,
Все доведете до конца,
Не бросите в беде питомцев,
Сумев без слова их понять.
Пусть в кабинет ваш светит солнце,
А мне позвольте вас обнять!

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