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Жизнь

Международный день воробья отмечают 20 марта

Отмечается 17 праздников 20 марта. Среди них — Международный день воробья.

Воробей с хлебом.
Воробей с хлебом.
Михаил Хаустов

Праздник воробья предложила учредить индийская некоммерческая организация, пишет kakoj-segodnja-prazdnik.com.

Всемирный день воробьев необходим, чтобы напомнить о важности сохранения естественных популяций животных и птиц. Это незаметные герои окружающей среды, тысячелетия живущие рядом с человеком.

Семейство воробьиных насчитывает около 40 видов. Ореол их обитания — Европа, Азия, Африка.

Максимальная продолжительность жизни воробья составляет 4−10 лет. Но после суровых зим выживает только одна десятая или двадцатая часть особей. Птицы считаются очень эмоциональными и впечатлительными. Если сильно напугать воробышка, он может скончаться от разрыва сердца.

Между тем о причинах и последствиях исчезновения воробьев в Алтайском крае рассказал эксперт. Союзом охраны птиц России прошлый год был объявлен годом домового воробья.

По словам эксперта, этот вид птиц тесно связан с человеком и живет только в населенных пунктах, а родина его — Северная Европа, хотя и расселился он гораздо шире.

С 1988 по 1989 годы в Барнауле насчитывалось от 700 до 2,5 тыс. особей на кв. км., а сейчас птиц 600−700, не больше.

Первая причина исчезновения воробьев, по оценке ученых — изменение типа застройки, ведь домовые воробьи селятся в основном в щелях домов.

Второй причиной стала невозможность пернатым найти пропитание из-за чистоты в городах и редкого размещения мусорных баков.

Проблемой для птиц стала и стрижка травы, она привела к снижению разнообразия насекомых — основного корма для птенцов семейства воробьиных.

Ранее в России впервые сделали фотографию «розового воробья».

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