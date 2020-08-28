Барнаульский батюшка молится о здоровье Навального

Микушин пожелал здоровья Алексею и сил его семье. Он подчеркнул, что среди его прихожан есть сторонники разных политических взглядов, но это не имеет значения для батюшки — он молится и уважает всех.
Александр Микушин,
настоятель часовни Святой Татианы:
Господи Боже, спаси и сохрани, исцели Алексея и укрепи его. Поговаривают, что он до сих пор в коме. Как-то в передаче у Дудя Алексей сказал, что верует в Бога и старается держать Великий пост. Господи помоги и его семье. Я не сторонник его партии. Но считаю, что тот, кто против своего оппонента использует не слово, аргументы и доказательства, а меч или яд, тот поступает подло и мерзко. При этом такой человек расписывается в своей бесталанности, слабости и неправде. В моем приходе, а также среди моих друзей и знакомых, есть сторонники разных политических партий, в том числе и те, кто исповедует диаметрально противоположные взгляды и убеждения. За всех молюсь, всех уважаю. Да, у меня есть свои взгляды, но о них я умолчу.
Ранее Александр Микушин благословил «раба Божьего» Илона Маска на успехи в ракетостроении.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном.
22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.
Навальный находится в искусственной коме.
Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.