1 марта
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Жизнь

Милые хозяева жизни и любимые помощники. Пушистая фотоподборка ко Дню кошек

1 марта в России отмечают чудесный праздник — День кошек. Altapress.ru вспоминает грациозных и сильных кошек барнаульского зоопарка, хвастается своими пушистыми питомцами и рассказывает, какие коты ходят по улицам Барнаула.

Коты и кошки барнаульского зоопарка
Коты и кошки барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Милые и опасные

Каких только котиков нет в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» — полосатых и в крапинку, черных и белых, милых и зубастых.

В центре внимания Барнаула — молодые родители-леопарды Сильва и Маврик и их очаровательный малыш. Он уже научился ходить и даже покидает свой домик (но только под присмотром мамы).

Также многим полюбились новички зоопарка — манулы Чип и Пэпэ. Они уже начинают осваиваться и знакомиться с посетителями.

Манулы
Манулы
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Манулы
Манулы
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Манулы
Манулы
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Но, конечно, главнее всех — это пушистый кот Барсик. Он строго следит за тем, чтобы все сотрудники вовремя приходили на работу, животные буянили, а в кормушках всегда был корм.

«У нас даже существует такая примета: если хочешь, чтобы рабочий день удался, придя на работу, первым делом погладь Барсика», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Кот Барсик
Кот Барсик
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Кот Барсик
Кот Барсик
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Кот Барсик
Кот Барсик
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Незаменимые помощники

Вдохновение журналистам altapress.ru дарят их любимые коты и кошечки. Они помогают справиться со сложным текстом, согревают в холодные дни и иногда проказничают.

Гус.
Гус.
altapress.ru.
Бусидо.
Бусидо.
altapress.ru.
Бусидо.
Бусидо.
altapress.ru.
Цветик.
Цветик.
altapress.ru.
Цветик.
Цветик.
altapress.ru.
Мелкий и Игорь.
Мелкий и Игорь.
altapress.ru.
Мелкий и Игорь.
Мелкий и Игорь.
altapress.ru.

Хозяева улиц

Одно время банда пушистых черных котов облюбовала дом на площади Спартака в Барнауле. Они пристально наблюдали за прохожими и были не прочь от поглаживания по голове.

Три черных кота на пр. Красноармейском могли похвастаться трендовыми шубками. Их длинная, густая шерсть торчала в разные стороны. «Наряды» уличных питомцев были такие же модные, как у фешн-дивы Наоми Кэмпбелл.

Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Алиса Краюшкина, altapress.ru.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Алиса Краюшкина, altapress.ru.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Алиса Краюшкина, altapress.ru.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.
Алиса Краюшкина, altapress.ru.
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