Милые хозяева жизни и любимые помощники. Пушистая фотоподборка ко Дню кошек

1 марта в России отмечают чудесный праздник — День кошек. Altapress.ru вспоминает грациозных и сильных кошек барнаульского зоопарка, хвастается своими пушистыми питомцами и рассказывает, какие коты ходят по улицам Барнаула.

Милые и опасные

Каких только котиков нет в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» — полосатых и в крапинку, черных и белых, милых и зубастых.

В центре внимания Барнаула — молодые родители-леопарды Сильва и Маврик и их очаровательный малыш. Он уже научился ходить и даже покидает свой домик (но только под присмотром мамы).

Также многим полюбились новички зоопарка — манулы Чип и Пэпэ. Они уже начинают осваиваться и знакомиться с посетителями.

Манулы Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Манулы Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Манулы Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Но, конечно, главнее всех — это пушистый кот Барсик. Он строго следит за тем, чтобы все сотрудники вовремя приходили на работу, животные буянили, а в кормушках всегда был корм.

«У нас даже существует такая примета: если хочешь, чтобы рабочий день удался, придя на работу, первым делом погладь Барсика», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Кот Барсик Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Кот Барсик Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Кот Барсик Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Незаменимые помощники

Вдохновение журналистам altapress.ru дарят их любимые коты и кошечки. Они помогают справиться со сложным текстом, согревают в холодные дни и иногда проказничают.

Гус. altapress.ru. Бусидо. altapress.ru. Бусидо. altapress.ru. Цветик. altapress.ru. Цветик. altapress.ru. Мелкий и Игорь. altapress.ru. Мелкий и Игорь. altapress.ru.

Хозяева улиц

Одно время банда пушистых черных котов облюбовала дом на площади Спартака в Барнауле. Они пристально наблюдали за прохожими и были не прочь от поглаживания по голове.

Три черных кота на пр. Красноармейском могли похвастаться трендовыми шубками. Их длинная, густая шерсть торчала в разные стороны. «Наряды» уличных питомцев были такие же модные, как у фешн-дивы Наоми Кэмпбелл.