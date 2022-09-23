Милосердие и смерть. Фоторепортаж altapress.ru о недетских спектаклях с фестиваля театров кукол в Барнауле

Скеллинг
Работа Омского театра куклы, актера, маски «Арлекин». Режиссер — Александр Янушкевич.
Спектакль-комикс (12+). Единственная кукла — гигантское существо Скеллинг, как оказалось в итоге, бескрылый ангел. Других героев играют цветные плоские фигуры (художник — лауреат «Золотой маски» Татьяна Нерсисян). Динамику картинке добавляет быстрая сменяемость «кадра»: мизансцены идут одна за одной так, будто мы листаем страницы журнала.
В центре сюжета — подросток. Майкл переехал с родителями в другой конец города в дом, который нужно ремонтировать. В семье рождается недоношенная девочка, которой даже не дают имя. Майкл обнаруживает в гараже истощенное существо на грани смерти — Скеллинга. Несмотря не собственные проблемы, герой вместе с эксцентричной подругой Миной выхаживают его.
Что будет дальше, можно узнать в одноименном спектаклю романе Дэвида Алмонда, в фильме с Тимом Ротом или отправившись на спектакль в Омск.
Собака камень
Спектакль Екатеринбургского театра кукол от режиссера Виктора Плотникова (16+).
В маленькой деревне в предгорьях Урала, сталкиваются мифические персонажи. Вечный воин Леонид, влюбленный в юную Кармен, мечтательный ангел, библиотекарь князь Кропоткин, порученец Чапая Петр Исаев (да-да, тот самый Петька) и другие рассказывают о судьбе большого народа.
Все это в жанре «опера марионеток». Перед спектаклем зрителям дают ознакомиться с содержанием либретто. К сожалению, разобрать слов, которые пропевают куклы в сопровождении секстета, было практически невозможно, хотя никаких арий никто и не исполнял. Всему ли виной акустика площадки (спектакль показали в МТА) — неизвестно.
До сознания долетали фразы из песенки анархистов, например: «Уничтожим государство, что останется? Любовь». Или разговор двух бояр, кружащихся на велосипедах и жалующихся друг другу на народ, где «все свалили за бугор». Почему-то весь просмотр вспоминался дуэт IC3PEAK.
Неразборчивость фраз не помешали наслаждаться картинкой. Этот спектакль также можно назвать визуальной оперой: сложно перечислить, сколько средств и техник были использованы в нем.
Помимо самих марионеток на сцене мы видим куклы-вееры (да простят нас специалисты), которые раскладываются в изображения боев, а складываются в могильные кресты и обелиски с красными звездочками. Тени, призрак-проекция в прямом эфире на развевающейся ткани. Демонический Петька, выбирающийся из кроваво-красной могилы. Вечный воин с посттравматическим синдромом на коне-экскаваторе. Истощенный сын Родины. Всех образов не перечислить.
Само пространство напоминает большую карусель, колесо истории, которое все время меняется, крутится-вертится (попробуй не упасть).
Даже если это при просмотре вас не впечатлит, то все равно надолго задумаетесь: при чем тут собака и камень?