23 сентября
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Жизнь

Милосердие и смерть. Фоторепортаж altapress.ru о недетских спектаклях с фестиваля театров кукол в Барнауле

В этом фоторепортаже altapress.ru покажет два спектакля театра кукол, которые в разное время номинировались на Золотую маску. Один — плоский, личный, подкрепляющий веру в человечество. Второй — объемный, гражданский, безаппелиционный, без счастливого конца. И тот, и другой стоят внимания.

"Собака камень". II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
"Собака камень". II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.

Скеллинг

Работа Омского театра куклы, актера, маски «Арлекин». Режиссер — Александр Янушкевич.

Спектакль-комикс (12+). Единственная кукла — гигантское существо Скеллинг, как оказалось в итоге, бескрылый ангел. Других героев играют цветные плоские фигуры (художник — лауреат «Золотой маски» Татьяна Нерсисян). Динамику картинке добавляет быстрая сменяемость «кадра»: мизансцены идут одна за одной так, будто мы листаем страницы журнала.

В центре сюжета — подросток. Майкл переехал с родителями в другой конец города в дом, который нужно ремонтировать. В семье рождается недоношенная девочка, которой даже не дают имя. Майкл обнаруживает в гараже истощенное существо на грани смерти — Скеллинга. Несмотря не собственные проблемы, герой вместе с эксцентричной подругой Миной выхаживают его.

Что будет дальше, можно узнать в одноименном спектаклю романе Дэвида Алмонда, в фильме с Тимом Ротом или отправившись на спектакль в Омск.

Собака камень

Спектакль Екатеринбургского театра кукол от режиссера Виктора Плотникова (16+).

В маленькой деревне в предгорьях Урала, сталкиваются мифические персонажи. Вечный воин Леонид, влюбленный в юную Кармен, мечтательный ангел, библиотекарь князь Кропоткин, порученец Чапая Петр Исаев (да-да, тот самый Петька) и другие рассказывают о судьбе большого народа.

&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.

Все это в жанре «опера марионеток». Перед спектаклем зрителям дают ознакомиться с содержанием либретто. К сожалению, разобрать слов, которые пропевают куклы в сопровождении секстета, было практически невозможно, хотя никаких арий никто и не исполнял. Всему ли виной акустика площадки (спектакль показали в МТА) — неизвестно.

До сознания долетали фразы из песенки анархистов, например: «Уничтожим государство, что останется? Любовь». Или разговор двух бояр, кружащихся на велосипедах и жалующихся друг другу на народ, где «все свалили за бугор». Почему-то весь просмотр вспоминался дуэт IC3PEAK.

&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.

Неразборчивость фраз не помешали наслаждаться картинкой. Этот спектакль также можно назвать визуальной оперой: сложно перечислить, сколько средств и техник были использованы в нем.

Помимо самих марионеток на сцене мы видим куклы-вееры (да простят нас специалисты), которые раскладываются в изображения боев, а складываются в могильные кресты и обелиски с красными звездочками. Тени, призрак-проекция в прямом эфире на развевающейся ткани. Демонический Петька, выбирающийся из кроваво-красной могилы. Вечный воин с посттравматическим синдромом на коне-экскаваторе. Истощенный сын Родины. Всех образов не перечислить.

&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.
&quot;Собака камень&quot;. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
Анна Зайкова.

Само пространство напоминает большую карусель, колесо истории, которое все время меняется, крутится-вертится (попробуй не упасть).

Даже если это при просмотре вас не впечатлит, то все равно надолго задумаетесь: при чем тут собака и камень?

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