Милосердие и смерть. Фоторепортаж altapress.ru о недетских спектаклях с фестиваля театров кукол в Барнауле

В этом фоторепортаже altapress.ru покажет два спектакля театра кукол, которые в разное время номинировались на Золотую маску. Один — плоский, личный, подкрепляющий веру в человечество. Второй — объемный, гражданский, безаппелиционный, без счастливого конца. И тот, и другой стоят внимания.

Скеллинг

Работа Омского театра куклы, актера, маски «Арлекин». Режиссер — Александр Янушкевич.

Спектакль-комикс (12+). Единственная кукла — гигантское существо Скеллинг, как оказалось в итоге, бескрылый ангел. Других героев играют цветные плоские фигуры (художник — лауреат «Золотой маски» Татьяна Нерсисян). Динамику картинке добавляет быстрая сменяемость «кадра»: мизансцены идут одна за одной так, будто мы листаем страницы журнала.

В центре сюжета — подросток. Майкл переехал с родителями в другой конец города в дом, который нужно ремонтировать. В семье рождается недоношенная девочка, которой даже не дают имя. Майкл обнаруживает в гараже истощенное существо на грани смерти — Скеллинга. Несмотря не собственные проблемы, герой вместе с эксцентричной подругой Миной выхаживают его.

Что будет дальше, можно узнать в одноименном спектаклю романе Дэвида Алмонда, в фильме с Тимом Ротом или отправившись на спектакль в Омск.

Собака камень

Спектакль Екатеринбургского театра кукол от режиссера Виктора Плотникова (16+).

В маленькой деревне в предгорьях Урала, сталкиваются мифические персонажи. Вечный воин Леонид, влюбленный в юную Кармен, мечтательный ангел, библиотекарь князь Кропоткин, порученец Чапая Петр Исаев (да-да, тот самый Петька) и другие рассказывают о судьбе большого народа.

«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Все это в жанре «опера марионеток». Перед спектаклем зрителям дают ознакомиться с содержанием либретто. К сожалению, разобрать слов, которые пропевают куклы в сопровождении секстета, было практически невозможно, хотя никаких арий никто и не исполнял. Всему ли виной акустика площадки (спектакль показали в МТА) — неизвестно.

До сознания долетали фразы из песенки анархистов, например: «Уничтожим государство, что останется? Любовь». Или разговор двух бояр, кружащихся на велосипедах и жалующихся друг другу на народ, где «все свалили за бугор». Почему-то весь просмотр вспоминался дуэт IC3PEAK.

«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Неразборчивость фраз не помешали наслаждаться картинкой. Этот спектакль также можно назвать визуальной оперой: сложно перечислить, сколько средств и техник были использованы в нем.

Помимо самих марионеток на сцене мы видим куклы-вееры (да простят нас специалисты), которые раскладываются в изображения боев, а складываются в могильные кресты и обелиски с красными звездочками. Тени, призрак-проекция в прямом эфире на развевающейся ткани. Демонический Петька, выбирающийся из кроваво-красной могилы. Вечный воин с посттравматическим синдромом на коне-экскаваторе. Истощенный сын Родины. Всех образов не перечислить.

«Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. «Собака камень». II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Само пространство напоминает большую карусель, колесо истории, которое все время меняется, крутится-вертится (попробуй не упасть).

Даже если это при просмотре вас не впечатлит, то все равно надолго задумаетесь: при чем тут собака и камень?