Министр соцзащиты рассказала, как закрывают дома престарелых в Алтайском крае

Все 14 краевых домов-интернатов малой вместимости, в которых проживают 387 человек, в настоящее время сохранены и работают в штатном режиме, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, комментируя нашумевшую историю о закрытии домов престарелых.

Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.

По словам Натальи Оськиной, ситуация с закрытием может возникнуть в том случае, если в доме нет проживающих, как произошло, например, в Крутихинском доме. С сентября прошлого года там нет ни одного человека.

Коллективу «дали задание» набрать желающих жить в доме в близлежащих деревнях. Но таких не нашлось.

Крутихинский дом стал центром социального обслуживание населения, всем работникам было предложено помогать престарелым на дому, они выбрали уволиться по сокращению.

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

Мы пытаемся наполнить это учреждение, ищем сотрудников. Крутихинский дом-интернат перепрофилировали, он станет центром соцобслуживания на дому с группами дневного пребывания и будет работать как и любой другой комплексный центр.

По тем же причинам, из-за отсутствия проживающих, был закрыт Кировский дом престарелых в Алейском районе.

Сегодня в каждом доме престарелых есть свободные места. По словам министра, поскольку финансирование таких учреждений подушевое, то директора, коллективы и главы районов заинтересованы в том, чтобы дом был наполнен.

«Губернатор поставил задачу. Если людям комфортно жить в доме, то мы не будем предпринимать никаких усилий для переселения», — сказала Наталья Оськина.

Министр заверила, что даже если в доме останется пять человек, никто насильно не будет их переселять, просто придется соответственно сократить штат учреждения.

Совсем невостребованные учреждения и дальше будут перепрофилировать в интересах пожилых людей — либо делать дам центры соцзащиты и помощи на дому, либо передавать помещения на условиях государственно-частного партнерства некоммерческим организациям, которые занимаются организацией услуг для пожилых людей.

Напомним, что осенью 2018 года Виктор Томенко уволил своего заместителя Надежду Капуру и министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова, которые стали фигурантами скандала с ликвидацией малых домов-интернатов для престарелых. Губернатор Алтайского края сначала подписал подготовленное этими чиновниками поставление о закрытии таких учреждений, а потом, после возникшего в обществе недовольства, отменил это решение. Наталья Оськина была назначена министром как раз после тех отставок.