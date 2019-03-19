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Жизнь

Министр труда обвинил 30 регионов в занижении прожиточного минимума пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ. 19 марта об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме накануне «правительственного часа» с его участием, пишет Regnum.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
kremlin.ru

Речь идет о малоимущих пенсионерах, которые получают небольшую страховую пенсию. Она не достигает прожиточного минимума пенсионеров в регионе, что противоречит закону. В связи с этим, такие пенсионеры получают доплату из федерального или регионального бюджета, чтобы общий размер пенсий был равен прожиточному минимуму. Однако на практике регионы зачастую занижают показатель.

«У нас, по нашим данным, порядка 30 регионов, которые занижали и занижают прожиточный минимум пенсионеров в целях установления региональной и социальной доплаты к пенсии», — отметил Топилин. Какие именно регионы, не уточняется.

После распоряжения Владимира Путина о том, что пенсии нужно проиндексировать сверх прожиточного минимума, доплаты в Алтайском крае получат свыше 102 тыс. человек. Их обещают выплатить до 1 мая.

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