Минтранс ужесточит отбор на работу в такси

Министерство транспорта РФ разрабатывает ряд законопроектов, запрещающих ранее судимым гражданам устраиваться на работу водителями такси. Об этом сообщает «Российская газета».

Необходимые поправки предполагается вносить в Трудовой кодекс РФ и некоторые другие законы. В случае принятия изменений, интернет-агрегаторы такси должны будут требовать у водителей справки об отсутствии судимости.

«Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее», — рассказал адвокат Вячеслав Голенев.

Распространить ограничение стоит только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, в том числе преступления сексуального характера, считает эксперт.

Предполагается, что проект представят на рассмотрение правительства в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России по поручению президента Владимира Путина работает над законопроектом, согласно которому люди с непогашенной или неснятой судимостью по тяжким статьям не смогут работать водителями такси, троллейбусов, автобусов и трамваев. Речь идет о статьях за убийство, изнасилование, истязание, причинение тяжкого вреда здоровью, за теракт и организацию террористического сообщества.