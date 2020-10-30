Минздрав под веселую музыку для зарядки рассказал про смерть медиков

Мероприятие прошло в пятницу 30 октября. При этом, как отмечает издание, в последние минуты трансляции на фоне играла музыка для зарядки.

На «музыкальную» часть брифинга также пришлись ответы на вопросы про лекарства в аптеках и хамство сотрудников медучреждений.

«Они, препараты, сейчас есть, а потом, через час-два, — их нет. Это все зависит от того, насколько сформирован ажиотаж населения, потому что были факты, когда приходили и покупали сразу много. Доходили сведения, что пришли и попросили 50 стандартов одного препарата», — под музыку пояснила Абросова, как из аптек пропадают лекарства.