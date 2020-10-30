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Жизнь

Минздрав под веселую музыку для зарядки рассказал про смерть медиков

В Кемеровской области региональные минздрав и Роспотребнадзор провели онлайн-брифинг по борьбе с коронавирусом, на фоне которого играла странная музыка, пишет «Сибдепо».

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Мероприятие прошло в пятницу 30 октября. При этом, как отмечает издание, в последние минуты трансляции на фоне играла музыка для зарядки.

«По данным фонда социального страхования, за время пандемии в Кузбассе заразились 873 медработника, 19, к сожалению, умерли», — под счет для гимнастики рассказала замглавы минздрава Оксана Абросова.

На «музыкальную» часть брифинга также пришлись ответы на вопросы про лекарства в аптеках и хамство сотрудников медучреждений.

«Они, препараты, сейчас есть, а потом, через час-два, — их нет. Это все зависит от того, насколько сформирован ажиотаж населения, потому что были факты, когда приходили и покупали сразу много. Доходили сведения, что пришли и попросили 50 стандартов одного препарата», — под музыку пояснила Абросова, как из аптек пропадают лекарства.

Как отмечает издание, источник звука в прямом эфире для зрителей остался неизвестен, однако пообещали выяснить, каким образом случился такой казус.

Ранее в кемеровском минздраве заявили, что 39 градусов у ребенка — не повод вызывать скорую помощь. В соцсетях посоветовали мокрой тряпкой сбивать температуру.

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