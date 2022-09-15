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Жизнь

«Мир Юры в парке»: находчивые владельцы кинотеатров «импортозаместили» названия кинокартин

В Оренбурге «импортозаместили» названия зарубежных фильмов, пишет «Подъем».

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Так, фильм «Фантастические твари» превратилась в «Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса», «Миньоны: Грювитация» — в «Банана: гравитация», «Топ Ган: Мэверик» — в «Том Круз: Мажорик», а «Мир Юрского периода» — в «Мир Юры в парке».

В кинотеатре «Космос» сказали, что сдают зал в аренду частным и «творческим» лицам.

Ранее Universal, Sony, Disney, Warner Bros. и Paramount приостановили демонстрацию своих фильмов в РФ.

Ранее в барнаульском кинотеатре начали показывать голливудский фильм «Тор: Любовь и гром». «Пионер» выпустил без лицензии в прокат голливудские блокбастеры «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»,"Бэтмен", «Мир Юрского периода: Господство», а также «Миньоны: Грювитация».

Голливудские блокбастеры не показывают в России со 2 марта. В стране закрыли 125 кинотеатров.

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