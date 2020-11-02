Мишустин потребовал не замалчивать проблемы на коронавирусных фронтах в регионах

Там, где есть «острые вопрос», нужно принимать решения оперативно, заявил Мишустин. Регионам, у которых не хватает собственных сил, федеральные власти по-прежнему будут помогать — направлять бригады врачей и разворачивать дополнительные койки.
«Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы. И вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решения их проблем. Наша задача — защитить их здоровье от опасной инфекции, и надо сделать для этого все возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом», — обратился глава правительства к коллегам.
Ранее стало известно, что в Алтайский край поступит более 532 млн рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами c коронавируcом. Документы об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 октября.
2 ноября барнаулец Михаил Меламед, известный футбольный комментатор «Матч ТВ», опубликовал в своем Instagram обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти людей на Алтае.