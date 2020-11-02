«Наш славный минздрав смыт волной»: Путину рассказали, как на Алтае бьют ковид и «все идет по плану»

Барнаулец Михаил Меламед, известный футбольный комментатор «Матч ТВ» , опубликовал в своем Instagram обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти людей на Алтае.

Михаил отметил, что поводом для обращения, записанного в форме клипа, стал ужас, который происходит на Алтае на фоне пандемии коронавируса.

«Друзья. Ситуация в моем родном регионе на грани катастрофы. Теперь уже не до шуток. Тот ужас, который творится в Алтайском крае, немыслим. Немного этого кошмара вы сейчас увидите и услышите», — написал он.

Песня «Корона Российской Империи», посвященная врачам, — это кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану» (группа «Гражданская оборона»).

«Больниц алтайских — полный инстаграм, ведь наш славный минздрав смыт волной. А из лекарств только чай, малина и мед. А статистика больных — идет по плану, и врачей на ногах — наперечет. Но все идет по плану», — спел Михаил.

Михаил также отметил, что сегодня алтайские врачи «пашут по несколько смен подряд, а многие с температурой и коронавирусом».

Социальная ярмарка в Барнауле во время коронавируса. barnaul.org.

«На „скорой“ едут к больным до 3 суток, из-за чудовищного количества вызовов. Вынуждены выбирать из заболевших, кого отправить на КТ, а кто еще может потерпеть», — добавил барнаулец.

Более того, по его мнению, медики «не получают президентские коронавирусные выплаты, хотя день и ночь принимают сотни пациентов COVID-19».

«Вот что происходит у нас в регионе. Давайте сделаем так, чтобы это видео увидела вся страна. Давайте докричимся до Москвы», — обратился Михаил ко всем жителям Алтайского края.

Ранее altapress.ru показал, как в Барнауле здание «Посуда Центра» готовят к трансформации в ковидный госпиталь.