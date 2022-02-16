Мишустин призвал губернаторов лично контролировать лечение ковидных больных

Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом обратился ко всем главам регионов.

«Коллеги, очень важно строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей, прежде всего в том, что касается проведения тестирований и соблюдения мер предосторожности. Ну и конечно, лично контролировать, как идёт оказание медицинской помощи гражданам», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что заболевших много, и поэтому попросил губернаторов делать для них все необходимое.

«Люди должны получать нужное лечение», — указал Мишустин.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел ковидом и самоизолировался.