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Жизнь

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать лечение ковидных больных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов контролировать оказание медпомощи больным коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Михаил Мишустин и Виктор Томенко.
Михаил Мишустин и Виктор Томенко.
government.ru

Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом обратился ко всем главам регионов.

«Коллеги, очень важно строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей, прежде всего в том, что касается проведения тестирований и соблюдения мер предосторожности. Ну и конечно, лично контролировать, как идёт оказание медицинской помощи гражданам», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что заболевших много, и поэтому попросил губернаторов делать для них все необходимое.

«Люди должны получать нужное лечение», — указал Мишустин.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел ковидом и самоизолировался.

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