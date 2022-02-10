Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел ковидом и самоизолировался

В правительстве отметили, что Томенко чувствует себя хорошо.
«Симптомы заболевания пока никак не проявлялись», — отметили в сообщении.
Глава региона самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно.
Правительство края работает в обычном режиме. Ранее сообщили, что Томенко отправил подчиненных на удаленный режим работы.
Кстати, в середине января Томенко ревакцинировался перед атакой омикрона, которую ожидали в регионе в конце января.
Накануне ковид выявили у главы Барнаула Вячеслава Франка и председателя АКЗС Александра Романенко.