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Жизнь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел ковидом и самоизолировался

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 10 февраля, получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

В правительстве отметили, что Томенко чувствует себя хорошо.

«Симптомы заболевания пока никак не проявлялись», — отметили в сообщении.

Глава региона самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно.

Правительство края работает в обычном режиме. Ранее сообщили, что Томенко отправил подчиненных на удаленный режим работы.

Кстати, в середине января Томенко ревакцинировался перед атакой омикрона, которую ожидали в регионе в конце января.

Накануне ковид выявили у главы Барнаула Вячеслава Франка и председателя АКЗС Александра Романенко.

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