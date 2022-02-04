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Жизнь

Спикер АКЗС Александр Романенко заболел ковидом после вакцинации и ревакцинации

Председатель алтайского заксобрания Александр Романенко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщает «Политсибру».

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

О наличии коронавируса у Романенко стало известно 4 февраля.

«Он находится на самоизоляции и работает в дистанционном режиме. В целом спикер АКЗС чувствует себя хорошо, выраженных симптомов болезни нет», — рассказали в пресс-службе АКЗС.

Примечательно, что Романенко прошел и вакцинацию, и ревакцинацию от ковида — он привит вакциной «Спутник V».

Парламентарий рассказал, что на два года растянул свою вакцинацию — первый компонент поставил в декабре 2020 года, а второй — после новогодних праздников.

Ранее ковид выявили у главы Барнаула Вячеслава Франка, после чего он начал трудиться из дома.

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