Мишустин призвал снимать качественные фильмы с «настоящим патриотизмом»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на отчете в Госдуме заявил, что нужно снимать качественные российские фильмы, основанные на ценностях страны. Это важно для воспитания подрастающего поколения, уверен он.

Сегодня культурное наследие — это очень важно, говорит премьер-министр.

«Для сохранения культурно-исторической памяти, для воспитания подрастающего поколения от всей души хочется, чтобы мы смотрели и наши дети смотрели качественные правильные фильмы, чтобы там был настоящий патриотизм, основанный на наших ценностях», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он отметил, что такие фильмы необходимо создавать, поскольку зритель «голосует ногами».

Государство выделяет поддержку на эти цели — ранее стало известно, что на производство российских фильмов выделят свыше 11,5 млрд рублей.

«Если фильм популярный, то все пойдут по „Пушкинской карте“, если концерт популярный, музей, то все пойдут. В этом смысле мы даем учреждениям культуры драйвер. Здесь, как мне кажется, мы на правильном пути, мы нащупали это зерно, отлично поработало Минкультуры», — добавил Мишустин.

Ранее в кинотеатрах в повторный прокат запустили картины «Служебный роман» и «Самая обаятельная и привлекательная».