Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 апреля

На этих выходных отбросьте все домашние дела и посвятите время себе. Можно будет проверить свои силы на «Тотальном диктанте», посмотреть старые любимые фильмы, узнать о мистических местах Барнаула. Подробнее обо всем — в подборке «Афиши».

Кино

Кино нынче радует нас редкими новинками и любимыми комедиями.

45 лет спустя у зрителей появился шанс снова увидеть на большом экране обожаемую многими картину «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Фильм выйдет с полностью отреставрированным изображением и звуком.

Также в кино — «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова.

Среди иностранных новинок — победитель премии «Оскар» «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

В фильме по рассказу Харуки Мураками рассказывается о режиссере Юсукэ, которого приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме.

В субботу в кинотеатре «Премьера» можно будет увидеть еще одну обласканную критиками картину «Худший человек на свете».

Это драмеди Йоакима Триера про внутренние поиски и поколение миллениалов. Начало в 17:45, цена билета 150 рублей.

Театр

9 и 10 апреля в музыкальном театре премьера мюзикла «Доходное место» по пьесе Островского. Музыку написали специально для барнаульского театра.

Можно ли порядочным путем добиться чего-то и заработать деньги — такие вопросы встают перед молодым человеком Жадовым.

Нравственная коллизия главного героя перерастает в острое обличение пороков общества. Начало в 17:00, цена билета 400−800 рублей.

Спектакль «Пигмалион» vk.com/krepostnoy_teatr

В субботу в «Крепостном театре» покажут постановку по, пожалуй, самой классической пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».

Это социальная комедия о том, как двое специалистов по лингвистике научили правильному английскому произношению простую девушку, продающую цветы на улицах Лондона.

Начало в 18:00. Цена билета — 500 рублей.

Концерт

9 апреля одна из самых успешных групп страны НammAli&Navai выступит в «Титов-Арене».

«Пустите меня на танцпол», «Без тебя я не я», «Девочка-война», «Прятки», «Птичка» — дуэт споет все свои лучшие хиты.

Начало в 19:00, цена билета 1800−3000 рублей.

В субботу в филармонии выступит гитарист, аранжировщик, композитор Роман Зорькин из Москвы.

Его концерты — это всегда яркое событие для зрителей любого уровня, как ценителей музыки, так и просто любителей гитары и не похож ни на один гитарный концерт своим уникальным репертуаром, авторскими аранжировками от балканской музыки до классики, джаза, аргентинского танго, бразильской самбы и многого другого.

Выставки

В Барнауле много «свежих» выставок, поэтому походам по музеям и галереям можно смело посвятить все выходные.

Так, сразу в четырех местах можно посмотреть работы Валерия Октября, которому исполнилось 70 лет — в галерее им. Щетинина, «Республике ИЗО», художественном музее и музее «Город».

Персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября. ghmak.ru

В краеведческом музее работает экспозиция «Было-стало». Посетителям представили отреставрированные вещи, а рядом поставили фотографию до проделанных работ.

Еще больше выставок смотрите в разбора «Афиши».

Библиотека им. Шишкова

В субботу в главной библиотеке края можно будет посмотреть картину «Салют — 7″ Клима Шипенко, который потом сам сумел побывать на космической орбите. Начало в 13:00.

В краевой библиотеке им. Шишкова пишут „Тотальный диктант“. Барнаул , 16 апреля 2016 года. Елена Безрукова

В другом кабинете в 15:00 самые смелые проверят свои силы на Международной акции „Тотальный диктант“.

Кстати, на акцию все еще можно зарегистрироваться на официальном сайте. Текст написала писательница Марина Степнова — рассказ будет о любви молодого человека, жившего в конце XIX века в Воронеже.

Лекции и мастер-классы

9 апреля в художественном музее прочтут лекцию „Кто эта дама?“ Женский портрет XIX века из коллекции музея».

Героями новой встречи станут три произведения — подлинных шедевра русского искусства из собрания музея: «Портрет М.И. Барятинской (?), в замужестве княгини Кочубей (?)» (1839−1841 г.г.) кисти К. Робертсон, «Портрет В.Н. Львовой ребенком» (1867 г.) кисти художника И.К. Макарова и «Портрет М.А. Бутиной» (1890-е г.г.) кисти К.Е. Маковского.

Гостям встречи откроются и удивительные истории судеб портретируемых, сведения о том, как и какими художниками создавались их портретные образы.

Начало в 14:00, цена билета — 45−90 рублей.

Лекция «Кто эта дама» в художественном музее ghmak.ru

10 апреля в «Горной аптеке» пройдет мастер-класс по изготовлению натуральной восковой свечи из вощины.

Занятие понравится как детям, так и взрослым. Начало в 12:00. Цена билета — 500 рублей.

Экскурсии

9 апреля 18:30 в Барнауле пройдет уличная экскурсия «Городская мистика» о тайнах, проклятиях и других легендах города.

10 апреля 13:00 все желающие смогут сходить в храмовый комплекс Иоанна Богослова. Там горожане узнают историю сибирского колокольного литья и побывают в храме, который построен по византийским традициям.

Цена 350 рублей, узнать подробности можно по телефону 8−983−605−08−89.