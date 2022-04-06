Лучших чтецов Барнаула отберут на Чемпионат мира по чтению вслух «Открой рот»

12 апреля в Барнауле пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот».

Суть соревнования состоит в том, что участники читают текст вслух без подготовки, члены жюри ставят им оценки за технику и артистизм.

Попробовать себя может любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться здесь.

Отборочный тур в Барнауле пройдет в «Крепостном театре» (Кирова, 51а) в 19:00. Те, кто не хочет читать, может поболеть за участников.

Победитель барнаульского этапа представит город на региональном полуфинале. Финал состоится в июне на Красной площади в Москве.

Чемпионат «Открой рот» проводится больше 10 лет. В нем принимают участие любители почитать вслух из более чем 200 городов России и 20 зарубежных стран. Организаторами чемпионата выступает ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».