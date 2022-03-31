Барнаульский музей коллекционеров зовет на лекции по петроглифам

Клуб-музей коллекционеров приглашает на курс лекций по петроглифам.

Петроглифы в музее коллекционеров в Барнауле

Лекции прочитает художник и историк-исследователь Елена Назаренко.

Организаторы обещают, что знания о петроглифах расширят кругозор и помогут понять историю и психологию человека.

«Петроглифы появились в период зарождения основных форм мировых религий и философских течений, формирования основ морали и нравственности. Глубокий смысл дописьменных изображений, сцены инициации, сцены их мифов и сказаний, запечатленные на камне поражают воображение современного человека," - говорится в анонсе на Barnaul 22.

Первая лекция пройдет 31 марта в 16:30. Адрес музея — пр. Ленина, 107. Об остальных встречах можно узнать по телефону — 8−923−008−00−00.

Напомним, ранее в Барнауле стартовал проект «Культурный кот». В программе — лекторий, мастер-классы, экскурсии, викторины и квизы для всех желающих.

Первым в программе стартовал лекторий на тему «Откуда взялось русское искусство». Ведет его культуролог, специалист художественного музея Лидия Рыжова.

Посмотреть расписание лекций можно здесь.