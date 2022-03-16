Известные историки расскажут барнаульцам, как развивалось купечество на Алтае

Известные барнаульские историки прочитают в Алтайском краеведческом музее цикл лекций о купечестве на Алтае.

Лекторами выступят признанные учёные, среди которых доктор исторических наук, профессор Валерий Скубневский и кандидат исторических наук Даниил Дегтярёв.

Они поделятся своими знаниями об основных этапах развития торговли и предпринимательства на Алтае, известных купцах того периода, повседневной жизни купеческих семей, сообщает пресс-служба музея.

Встречи будут проходить по адресу пр. Красноармейский, 28 — здании купца Зубова.

Первая лекция состоится 20 марта в 15:00 — Скубневский расскажет о «Предпринимателях дореволюционного Алтая».

2 апреля в 12:00 Дегтярёв прочитает лекцию по теме «Градостроительство и архитектура Барнаула во второй половине XIX — начале XX века».

17 апреля в 12:00 он же расскажет о памятниках архитектуры второй половины XIX — начала XX веков.

Необходима предварительная регистрация на лекцию. Справки по тел. 205−144.