Неделя просветления сознания. Не пытайтесь успеть сделать много дел. Будьте больше внутри, чем снаружи. Пересмотрите свои взгляды на семью, детей, учителей.
Подумайте, что вы можете сделать для семьи. В пятницу особенно важно мыслить позитивно!
Не лучшее время для взаимодействия с банками, денежными организациями. Отложите идеи о том, чтобы взять кредит.
Специально для Стрельцов: ваша задача на неделе посмотреть на себя со стороны. Обратите внимание на свои слабости, близких оставьте в покое. Поддержите ЖКТ. Не ешьте рядом с телевизором, с телефоном телефоном и на бегу.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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