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Жизнь

Мыслить позитивно. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Астрология.
Астрология.
Pixabay.com

Неделя просветления сознания. Не пытайтесь успеть сделать много дел. Будьте больше внутри, чем снаружи. Пересмотрите свои взгляды на семью, детей, учителей.

Подумайте, что вы можете сделать для семьи. В пятницу особенно важно мыслить позитивно!

Не лучшее время для взаимодействия с банками, денежными организациями. Отложите идеи о том, чтобы взять кредит.

Специально для Стрельцов: ваша задача на неделе посмотреть на себя со стороны. Обратите внимание на свои слабости, близких оставьте в покое. Поддержите ЖКТ. Не ешьте рядом с телевизором, с телефоном телефоном и на бегу.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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