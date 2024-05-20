Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Неделя просветления сознания. Не пытайтесь успеть сделать много дел. Будьте больше внутри, чем снаружи. Пересмотрите свои взгляды на семью, детей, учителей.

Подумайте, что вы можете сделать для семьи. В пятницу особенно важно мыслить позитивно!



Не лучшее время для взаимодействия с банками, денежными организациями. Отложите идеи о том, чтобы взять кредит.



Специально для Стрельцов: ваша задача на неделе посмотреть на себя со стороны. Обратите внимание на свои слабости, близких оставьте в покое. Поддержите ЖКТ. Не ешьте рядом с телевизором, с телефоном телефоном и на бегу.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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