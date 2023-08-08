8 августа
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Жизнь

Миссия выполнима: на стартовый комплекс "Восточного" вывезли ракету, которая отправит на спутник комплекс "Луна-25"

Ракету космического назначения «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» вывезли на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный 8 августа.

Ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25».
Ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25».
roscosmos.ru

После установки ракеты в вертикальное положение сотрудники космодрома продолжили готовить станцию к пуску, говорится в сообщении "Роскосмоса".

Когда старт

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» планируется 11 августа в 02:10:57 по москвоскому времени.

Эвакуация

Накануне россиян стали эвакуировать из поселка, где упадет первая ступень ракеты от спутника "Луна-25". В зону падения попадают устья пяти рек и район паромной переправы на реке Бурея. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.

Причина

«Роскосмос» планирует запустить первую за 50 лет российскую лунную станцию «Луна-25». Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли.

Между тем кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник.

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