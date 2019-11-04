Митинги за зеленые зоны в Барнауле состоятся, несмотря на решение власти перенести «Рэдиссон»

Несмотря на решение краевых властей не строить отель «Рэдиссон» на месте сквера в Барнауле, митинги, на которых предполагалось выразить протест против этого строительства и разрушения зеленых зон города, не отменяются. Об этом сообщили инициаторы протестных акций Юрий Красильников и Татьяна Труфанова на своих страничках в соцсетях. «Наше основное требование — хватит торговать парками», — объяснил Красильников.

Что решили власти

Накануне пресс-служба правительства края сообщила, что город подыщет строителю здания для «Рэдиссона» другой участок. Губернатор края Виктор Томенко сказал, что в сквере на пересечении Молодежной и Социалистического строить нельзя, он должен остаться зеленой рекреационной зоной.

При этом представители «Рэдиссона» заявили, что заинтересованы в открытии объекта в Барнауле, но хотели бы, чтобы он был в административном центре города.

Сквер в Барнауле. Юрий Красильников.

Что решили общественники

Между тем два общественника — Юрий Красильников и Татьяна Труфанова — согласовали проведение митингов в Барнауле. Обе акции были связаны с планами застройки сквера.

Татьяна, прочитав о решении властей, написала: «Когда узнала, расплакалась». При этом оба активиста пояснили: митинги все же состоятся, несмотря на решение властей о выборе другого места для «Рэдиссона».

«От планов проведения митингов 4 и 9 ноября мы не отказываемся. Проблема носит системный характер, нам нужно решить её комплексно. Мы предлагаем ввести мораторий на строительство в зеленых зонах Барнаула, а также на изменение границ зеленых зон», — написал Юрий Красильников.

Почему митинги состоятся

Татьяна Труфанова объяснила, что митинги проводить надо, так как «еще не известно, куда перенесут стройку» — они будут настаивать, чтобы это не был очередной сквер.

Мы шире ставим вопрос: сохранение и развитие зеленых зон в городе. Необходимо введение моратория на застройку скверов, парков аллей; нужно придать статус скверов тем зеленым зонам, которые мы считаем скверами, но формально они ими не являются — пример, сквер на Строителей в районе остановки Циолковского. Нужно высадить не менее 50 деревьев в районе площади Октября. Нужно остоять сквер напротив корпуса «Д» Алтайского госуниверситата, где хотят строить очередной корпус. Требовать привести в порядок аллею Целинников, парк Юбилейный и другие зеленые территории.

Красильников также добавил, что на митингах поднимут вопрос об изменении краевого закона об охране зеленых насаждений.

Митинги состоятся 4 ноября в 13:00 на площади Жукова (около бывшего кинотеатра «Искра») и 9 ноября в 12:00 на площади Свободы. Акции согласованы с администрацией Барнаула.

Добавим, что петиция за выбор другого участка для отеля «Рэдиссон» набрала 1838 голосов, в том числе 1311 — барнаульцев. Сейчас общественники проводят анкетирование и предлагают принять в нем участие.