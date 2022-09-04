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Жизнь

25 миллионов человек посмотрели первые серии «Властелина Колец» по мотивам книг Толкина

25 млн человек посмотрели премьерные серии нового сериала «Властелин Колец. Кольца власти» — это самая масштабная премьера в истории сервиса Amazon.

Промо сериала "Властелин Колец. Кольца власти".
Промо сериала "Властелин Колец. Кольца власти".
kinopoisk.ru

Первые две серии вышли 2 сентября. Эпизоды будут выходить по пятницам до 14 октября.

Как пишет «Коммерсантъ», на первый сезон Amazon потратил около 465 млн долларов и 250 млн долларов дополнительно ушли на оплату авторских прав.

Всего же сервис планирует снять пять сезонов — на съемки потратят около 1 млрд долларов.

Действие в сериале разворачивается за несколько тысяч лет до основной трилогии «Властелина Колец». Сюжет охватит все главные события: создание колец власти, восхождение Саурона, историю Нуменора и последний альянс эльфов и людей.

Напомним, перед выходом первых серий в сети появился трейлер сериала, который в первые же сутки посмотрели три миллиона человек.

Ранее altapress.ru также рассказал, что нужно знать о сериале «Властелин Колец. Кольца власти» накануне премьеры.

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