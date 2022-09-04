25 миллионов человек посмотрели первые серии «Властелина Колец» по мотивам книг Толкина

Первые две серии вышли 2 сентября. Эпизоды будут выходить по пятницам до 14 октября.
Как пишет «Коммерсантъ», на первый сезон Amazon потратил около 465 млн долларов и 250 млн долларов дополнительно ушли на оплату авторских прав.
Всего же сервис планирует снять пять сезонов — на съемки потратят около 1 млрд долларов.
Действие в сериале разворачивается за несколько тысяч лет до основной трилогии «Властелина Колец». Сюжет охватит все главные события: создание колец власти, восхождение Саурона, историю Нуменора и последний альянс эльфов и людей.
Напомним, перед выходом первых серий в сети появился трейлер сериала, который в первые же сутки посмотрели три миллиона человек.
Ранее altapress.ru также рассказал, что нужно знать о сериале «Властелин Колец. Кольца власти» накануне премьеры.