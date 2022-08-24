В сети появился новый эпичный трейлер сериала «Властелин колец», сразу собравший три миллиона просмотров

На видео зрители впервые увидели воинственную Галадриэль в исполнении актрисы Морвет Кларк.
В первых кадрах эльфийка рассказывает, что ее брат погиб, охотясь на врага. «Теперь его миссия лежит на мне», — говорит она.
Комментаторы тут же раскритиковали будущий сериал.
«Все, можно уже ничего не смотреть, историю Финрода переврали одним предложением. Браво», «Все такое искусственное. Смотришь и не веришь ни актерам, ни в окружение. Тот случай, когда никакие деньги не помогают», «Опять нам в средневековом сеттинге будут рассказывать, что ты особенный и можешь стать тем кем захочешь. Главное сделать свой выбор и найти себя», — возмутились они.
По сюжету сериала, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье.
Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.
Премьера первых двух эпизодов состоится 2 сентября.
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