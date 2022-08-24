24 августа
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Жизнь

В сети появился новый эпичный трейлер сериала «Властелин колец», сразу собравший три миллиона просмотров

На YouTube появился новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти» в русской озвучке. Оригинальная версия была опубликована 23 августа — и за один день собрала около 3 млн просмотров.

Сериал "Властелин колец: Кольца власти"
Сериал "Властелин колец: Кольца власти"
kinopoisk.ru

На видео зрители впервые увидели воинственную Галадриэль в исполнении актрисы Морвет Кларк.

В первых кадрах эльфийка рассказывает, что ее брат погиб, охотясь на врага. «Теперь его миссия лежит на мне», — говорит она.

Комментаторы тут же раскритиковали будущий сериал.

«Все, можно уже ничего не смотреть, историю Финрода переврали одним предложением. Браво», «Все такое искусственное. Смотришь и не веришь ни актерам, ни в окружение. Тот случай, когда никакие деньги не помогают», «Опять нам в средневековом сеттинге будут рассказывать, что ты особенный и можешь стать тем кем захочешь. Главное сделать свой выбор и найти себя», — возмутились они.

По сюжету сериала, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье.

Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.

Премьера первых двух эпизодов состоится 2 сентября.

Ранее altapress.ru написал, что нужно знать о приквеле «Игры престолов», сериале «Дом дракона» накануне премьеры.

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