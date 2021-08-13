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Жизнь

«Вкусно пахнет»: эксперта по доступной среде потрясли условия в психоневрологическом интернате в Алтайском крае

Мамонтовский психоневрологический интернат привели в порядок благодаря краевой адресной инвестиционной программе, сообщили в минсоцзащите Алтайского края. Специалист по созданию доступной среды Ирина Яковенко указала на небольшие недостатки, но в целом осталась под приятным впечатлением.

В Мамонтовском психоневрологическом интернате.
В Мамонтовском психоневрологическом интернате.
aksp.ru

В учреждении отремонтировали первый этаж и шесть санузлов, провели отделочные работы, установили специальные устройства для инвалидов в помещениях для гигиенических процедур, поручни, расширили дверные проемы, закупили столы для кормления инвалидов-колясочников.

На все из краевого бюджета ушло 3,1 млн рублей.

В рамках подпрограммы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в интернат завезли новое оборудование: кровати, приспособления для захвата мелких предметов (например, застегнуть пуговицу на одежде), противопролежневые матрацы и ассистивные устройства.

Около кабинетов установили тактильные таблички, световые маяки для дверных проемов, светодиодное табло для инвалидов и тактильные мнемосхемы.

В Мамонтовском психоневрологическом интернате.
В Мамонтовском психоневрологическом интернате.
aksp.ru

«Есть, конечно, мелкие недочеты — например, переезды через пороги, но это некритично. Жить здесь с комфортом вполне возможно. На меня произвело сильное впечатление отношение персонала к молодым инвалидам, отношение к проживающим гражданам. В столовой очень вкусно пахнет выпечкой, царит домашняя атмосфера. В интернате комфортно, уютно, на стенах красивые рисунки — меня это потрясло», — оценила ремонт и атмосферу сертифицированный специалист по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья Ирина Яковенко.

В 2021 году интернат стал участником пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Проживающим создали приближенные к домашним условия.

Ранее сообщалось, что более 106 млн рублей направили на поддержку жителей Алтайского края, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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