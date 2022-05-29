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Жизнь

«Мне 44 года, но я дебил»: сибиряк горящей курткой не смог потушить траву на берегу реки

В Красноярском крае мужчина решил погреться у костра и поджег прибрежную территорию, сообщает региональное МВД.

Мужчина устроил пожар на берегу в Красноярском крае.
Мужчина устроил пожар на берегу в Красноярском крае.
кадр из видео.

Накануне в полицию поступило сообщение о пожаре на берегу реки Ангара в поселке Ангарский.

«На место происшествия выехал сотрудник полиции, где обнаружил местного жителя. 44-летний мужчина устроил пикник на берегу реки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, разжег костер для того, чтобы погреться и подогреть принесенную с собой еду», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не смог самостоятельно справиться с огнем. К реке вовремя подъехали пожарные и ликвидировали возгорание.


Поджигатель принес извинения односельчанам и пообещал больше не ходить к реке со спичками.

«Пришел на речку. Решил костерчик разжечь, посидеть. Но я не справился с прошлогодней травой. Воды у меня не хватило, до берега было далеко. Трава загорелась, я не справился. Я пока хлопал курткой, она с другой стороны горела. Короче, я не справился. Жителям я приношу свои извинения. Хотя мне 44 года, но я дебил. Впредь я вообще с собой больше спички не буду брать на берег», — пообещал мужчина.

Ранее житель Барнаула захотел «сжечь клещей» и устроил пожар в районе Старого моста.

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