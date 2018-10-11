Старику медленно и аккуратно помогают встать из-за стола. Непонятно, он плачет, или пытается что-то сказать: звук похож на тихий вой. Мужчина парализован, говорить по-другому не может. Где-то у него есть то ли шесть, то ли девять детей, которым он не нужен.

Этот дедушка жил в Кытмановском доме престарелых, который на днях хотели закрыть из-за убыточности. Хотя оптимизировать такие учреждения начали не вчера, а еще несколько лет назад. В том числе закрыли несколько домов престарелых небольшой вместимости, подобных тому, что в Кытманово.

Я несколько раз ездила туда вместе с организацией «Старость в радость». Мы проводили для бабушек и дедушек небольшие концерты.

В Кытмановском доме-интернате приятно находиться. Здесь уютно. Сделан ремонт, висят картины, стоит хорошая мебель: все приспособлено для комфорта пожилых жителей. Директор и персонал знают всех постояльцев по именам и готовы подолгу рассказывать истории о стариках.

У большинства бабушек и дедушек трудная судьба. Они много и тяжело трудились, и жизнь их была в разы сложнее и беднее нашей. У многих есть и дети, и внуки. О некоторых бабушках и дедушках их семьи заботятся, о других — забыли насовсем.

Кытмановский дом-интернат для престарелых altapress.ru

Для некоторых стариков жизнь в доме престарелых стала настоящим избавлением: дома с ними плохо обращались, а тут они ощутили заботу. Но есть и те, кто месяцами плачет или замыкается в себе. Там, за территорией интерната, у них были семья и дом. А теперь им придется провести последние дни в доме престарелых.

Старикам приходят письма и посылки. Одна из бабушек попросила у меня прощения, что, если я соберусь написать, может не ответить: ведь это нужно купить конверт, марки (а это и деньги, и силы), попросить кого-то написать (зрение подводит).

Еще в Кытмановском доме престарелых живет бабушка, которая раньше не понимала, зачем каждую неделю ходить в баню, и протестовала. Она просто ложилась на асфальт и отказывалась идти мыться. А потом привыкла и стала хвалить этот обычай.

Все эти бабушки и дедушки — пожилые дети с огромным грузом за плечами. Они любят обниматься, рассказывают о своей жизни и много благодарят за любое внимание к ним. Они с трудом ходят или не видят, но все равно мужественно преодолевают несколько метров до зала, чтобы посмотреть концерт «артистов из Барнаула».

Надеюсь, что правительство края отказалось от идеи закрытия небольших домов престарелых насовсем. Заставлять 70, 80 и 90-летних больных стариков отказываться от привычного быта, переживать трудный переезд, заново осваиваться на новом месте — это жестоко. В небольших домах престарелых старики становятся семьей, которой многим так не хватает.

Дом престарелых любой вместимости нельзя рассматривать просто как убыточный актив. Это вообще не про рентабельность или деньги: это милосердие к тем, кто в конце жизни оказался один. Стариков, которые с трудом видят, слышат и двигаются, нельзя приговаривать к таким потрясениям из-за нехватки денег.