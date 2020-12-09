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Жизнь

Много снега и шквалистый ветер до конца рабочей недели пообещали жителям Алтая

В Алтайском крае 10 и 11 декабря ожидается временами сильный снег, сильная гололедица на дорогах и снежные заносы, метели и усиление ветра до 18 м/с, предупреждает региональное МЧС.

МЧС на трассе, метель.
МЧС на трассе, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ведомстве напомнили, что в связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях.

«Падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — продолжили предупреждать в МЧС.

Руководителей муниципалитетов, министерств, ведомств и аварийных служб уже известили об ухудшении погодных условий.

Им рекомендовали предпринять соответствующие профилактические меры и держать ситуацию на постоянным контроле.

Напомним, в режим повышенной готовности уже перевели дорожные службы Алтайского края и подразделения МЧС — пожарных, спасателей, поисковые отряды и не только.

Ветер. Зима.
Ветер. Зима.
СС0

Также в ведомстве дали несколько советов, которые помогут во время непогоды.

Так, при осадках следует уменьшить скорость автомобиля до 10−20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками».

«Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи», — отметили спасатели.

Жителям городов рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении — закрыть окна. На улице — обходите рекламные щиты и не прячьтесь под деревьями и возле стен домов.

Накануне Барнаул завалило снегом. Советуем посмотреть фоторепортаж altapress.ru, как город очищают от снега после первого зимнего шторма.

Если возникла угроза жизни или стали свидетелем происшествия — звоните по телефону 101.

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