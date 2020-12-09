Много снега и шквалистый ветер до конца рабочей недели пообещали жителям Алтая

В ведомстве напомнили, что в связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях.
«Падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — продолжили предупреждать в МЧС.
Руководителей муниципалитетов, министерств, ведомств и аварийных служб уже известили об ухудшении погодных условий.
Им рекомендовали предпринять соответствующие профилактические меры и держать ситуацию на постоянным контроле.
Напомним, в режим повышенной готовности уже перевели дорожные службы Алтайского края и подразделения МЧС — пожарных, спасателей, поисковые отряды и не только.
Также в ведомстве дали несколько советов, которые помогут во время непогоды.
Так, при осадках следует уменьшить скорость автомобиля до 10−20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками».
«Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи», — отметили спасатели.
Жителям городов рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении — закрыть окна. На улице — обходите рекламные щиты и не прячьтесь под деревьями и возле стен домов.
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