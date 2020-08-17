Многодетным матерям объяснили правила досрочного выхода на пенсию

Член Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал про порядок досрочного выхода на пенсию многодетных матерей, сообщает URA.RU .

Рязанский подчеркнул, что власти планируют оказывать постоянную поддержку многодетным женщинам.

«После вступления в силу нового пенсионного закона в 2019 году список многодетных мам, имеющих полное право выходить на заслуженный пенсионный отдых досрочно, расширился», — отметил сенатор.

Правом на пенсионное обеспечение раннего типа могут воспользоваться женщины, воспитавшие как минимум трех детей.

Матерям, у которых трое детей, пенсию могут назначить в 57 лет, а если четверо — в 56 лет.

Многодетная семья Зинченко. aksp.ru

«Те, кто решился на пятерых, как и прежде, смогут уйти на пенсию в 50 лет», — добавил Рязанский.

Для досрочной пенсии стаж должен быть не менее 15 лет, а количество заработанных пенсионных баллов — 30 и более.

Также, подчеркнул сенатор, влияет возраст детей: самый младший ребенок должен быть не младше восьми лет.

Напомним, в начале 2020 года предложили понизить также пенсионный возраст многодетным отцам.