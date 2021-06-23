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Жизнь

«Многодетный» капитал предложили ввести в России

В России предложили ввести ежегодные выплаты многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим из детей совершеннолетия либо окончания им школы, среднего или высшего учебного заведения.

Торжественный прием многодетных семей в Кремле.
Торжественный прием многодетных семей в Кремле.
алтай.рф

С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, пишет RT.

В качестве поддержки многодетных семей необходимо разработать регламент для выплат подобного «многодетного» капитала, считает омбудсмен. Она подчеркнула, что данная мера социальной поддержки может быть включена в федеральный закон «О статусе многодетной семьи» после того, как он будет принят.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане объяснила, что чем больше детей в семье, тем меньше средств в среднем приходится на каждого из них, пишет Lenta.ru. А введение «многодетного» капитала будет способствовать устранению данного фактора.

Ранее сообщалось, что ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет пересчитают для семей с очень низким доходом.

Также смягчили требования к имуществу при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

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