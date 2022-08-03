3 августа
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Жизнь

«Мною не говорилось и даже не думалось». Бутина опровергла призыв «сажать в тюрьму» за VPN

Депутат Госдумы из Алтайского края Мария Бутина опровергла сообщения целого ряда средств массовой информации о том, что она призвала «сажать в тюрьму» родителей, если их дети пользуются VPN-сервисами. Об этом народная избранница сообщила в своем телеграм-канале.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

Бутина обратила внимание, что закон о запрете VPN она не вносила на рассмотрение нижней палаты российского парламента, и не планирует этого делать в дальнейшем.

Ее высказывание об ответственности родителей за поступки детей следует рассматривать как акцентирование внимания на важности следить за подрастающим поколением и тем, что им «потребляется» в информационном поле, подчеркнула уроженка Барнаула.

«Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось», — заключила Мария Бутина.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина выразила недовольство уничтожением части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны (в парке имени Ленина). В связи с этим она обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

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