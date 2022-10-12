12 октября
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Жизнь

Мобилизованным могут давать жилье вне очереди — что об этом известно

Мобилизованным и добровольцам предложили давать жилье без очереди от государства. Однако не всем и при определенных условиях. Такой законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время, сообщают «Известия».

Жилье. Окно жилого дома.
Жилье. Окно жилого дома.
pixabay.com.
1
Кому выдадут жилье без очереди?

Вне очереди выдадут жилье военнослужащим на передовой в СВО, которые получили увечья и серьезные заболевания.

Мера поддержки не будет связана со сроком службы.

2
Могут ли выдать квартиру тому, у кого она уже есть?

Нет, авторы законопроекта полагают, что квартиры будут выдавать нуждающимся. Например, тем, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна.

Жилье. Дом.
Жилье. Дом.
pixabay.com.
3
Распространяются ли льготы на мобилизованных и добровольцев?

Да, согласно решению президента РФ Владимира Путина, на добровольцев и граждан, подпавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих. Им положены такие же льготы.

4
А что делать тем, кто ждет жилье годами — сиротам и кадровым военным?

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка опасается, что данная инициатива вызовет противоречивые чувства у тех, кто ждут жилье и 5, и 10 лет.

Но она надеется на масштабное строительство. Если темпы строительства жилья резко возрасту, то, по ее словам, квадратных метров хватит и на очередников.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул. что стоит дорабатывать механизмы очередности и выдачи такого жилья.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
5
Как планируют решать данную проблему?

Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин видит решение проблемы в двух направлениях.

Это сотрудничество властей с девелоперами и развитие технологии быстрого и недорогого домостроения. Например, часть квартир выкупить у застройщиков.

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