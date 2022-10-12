Вне очереди выдадут жилье военнослужащим на передовой в СВО, которые получили увечья и серьезные заболевания.
Мера поддержки не будет связана со сроком службы.
Нет, авторы законопроекта полагают, что квартиры будут выдавать нуждающимся. Например, тем, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна.
Да, согласно решению президента РФ Владимира Путина, на добровольцев и граждан, подпавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих. Им положены такие же льготы.
Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка опасается, что данная инициатива вызовет противоречивые чувства у тех, кто ждут жилье и 5, и 10 лет.
Но она надеется на масштабное строительство. Если темпы строительства жилья резко возрасту, то, по ее словам, квадратных метров хватит и на очередников.
Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул. что стоит дорабатывать механизмы очередности и выдачи такого жилья.
Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин видит решение проблемы в двух направлениях.
Это сотрудничество властей с девелоперами и развитие технологии быстрого и недорогого домостроения. Например, часть квартир выкупить у застройщиков.