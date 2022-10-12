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А что делать тем , кто ждет жилье годами — сиротам и кадровым военным?

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка опасается, что данная инициатива вызовет противоречивые чувства у тех, кто ждут жилье и 5, и 10 лет.

Но она надеется на масштабное строительство. Если темпы строительства жилья резко возрасту, то, по ее словам, квадратных метров хватит и на очередников.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул. что стоит дорабатывать механизмы очередности и выдачи такого жилья.