Членов семьи — после гибели родственника-военнослужащего — могут освободить от мобилизации. Такой законопроект предложила группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Рассказываем, что об этом известно.

При каких условиях членов семьи освободят от мобилизации?

По законопроекту, если одного из членов семьи мобилизовали и он погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Об этом сообщают «Известия».

Нюансы: кого будут считать родственниками мобилизованного?

К членам семьи мобилизованного предлагают относить: супругов, родителей, усыновителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, а также бабушек, дедушек и внуков. Также это относится к тем, кто проживает с военнослужащими и ведет с ним совместное хозяйство.

«Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года (день объявления мобилизации)», — уточняет издание.

Призывники. Барнаульская епархия.

А военнослужащему дадут увольнение при потере члена семьи?

Да, такое условие прописано в законопроекте. Мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы.

Зачем и почему родственников хотят освобождать от мобилизации?

Депутаты «Справедливой России» уверены, что новые меры позволят избежать потерь двух и более человек в одной семье.