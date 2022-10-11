При каких условиях членов семьи освободят от мобилизации?
По законопроекту, если одного из членов семьи мобилизовали и он погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Об этом сообщают «Известия».
Нюансы: кого будут считать родственниками мобилизованного?
К членам семьи мобилизованного предлагают относить: супругов, родителей, усыновителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, а также бабушек, дедушек и внуков. Также это относится к тем, кто проживает с военнослужащими и ведет с ним совместное хозяйство.
«Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года (день объявления мобилизации)», — уточняет издание.
А военнослужащему дадут увольнение при потере члена семьи?
Да, такое условие прописано в законопроекте. Мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы.
Зачем и почему родственников хотят освобождать от мобилизации?
Депутаты «Справедливой России» уверены, что новые меры позволят избежать потерь двух и более человек в одной семье.
«Это могло бы угрожать существованию таких семей, либо помешать таким семьям выполнять свои общественно значимые функции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.