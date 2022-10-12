12 октября
﻿
Жизнь

Всем нужен план. Барнаульский психолог рассказал, как справиться с тревогой за мобилизованного близкого

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как пережить тревогу за мобилизованного близкого?». Вот что он ответил.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

«Топливо» для тревоги

Мы неоднократно поднимали вопрос борьбы с тревожностью в еженедельных материалах с нашим постоянным экспертом. После объявления в России частичной мобилизации не помешает и еще раз. Итак, основной рецепт простой: не «подкармливать» тягостные чувства.

Максим Панов,
психолог:

Если я бесконечно читаю новости, раз за разом обсуждаю с родственниками, друзьями, коллегами одну и ту же тему, странно ожидать, что тревога возьмет и исчезнет. С чего? Чтобы аппарат отключился, нужно, чтобы аккумулятор разрядился. С человеческими чувствами такой же принцип.

Однако опасность состоит не только в этом. Спикер предупреждает: если долго находится в таком состоянии, можно заработать синдром выученной беспомощности. Проще говоря, человек начинает думать: «Так плохо будет всегда и во всем. Я ничего не смогу изменить».

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Делать и не делать

И все-таки у нас есть выбор.

Максим Панов,
психолог:

Можно решить, читать или не читать… Смотреть или не смотреть. И я настоятельно рекомендую тревожным личностям потреблять поменьше контента. Нервы сбережете. А действительно важное все равно дойдет.

Есть еще один совет — продумать план на случай какого-либо развития событий. Буквальный, написанный на бумаге. Пошаговая инструкция к жизни.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

О психологе:

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость