Всем нужен план. Барнаульский психолог рассказал, как справиться с тревогой за мобилизованного близкого

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как пережить тревогу за мобилизованного близкого?». Вот что он ответил.

«Топливо» для тревоги

Мы неоднократно поднимали вопрос борьбы с тревожностью в еженедельных материалах с нашим постоянным экспертом. После объявления в России частичной мобилизации не помешает и еще раз. Итак, основной рецепт простой: не «подкармливать» тягостные чувства.

Максим Панов,

психолог:

Если я бесконечно читаю новости, раз за разом обсуждаю с родственниками, друзьями, коллегами одну и ту же тему, странно ожидать, что тревога возьмет и исчезнет. С чего? Чтобы аппарат отключился, нужно, чтобы аккумулятор разрядился. С человеческими чувствами такой же принцип.

Однако опасность состоит не только в этом. Спикер предупреждает: если долго находится в таком состоянии, можно заработать синдром выученной беспомощности. Проще говоря, человек начинает думать: «Так плохо будет всегда и во всем. Я ничего не смогу изменить».

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Делать и не делать

И все-таки у нас есть выбор.

Максим Панов,

психолог:

Можно решить, читать или не читать… Смотреть или не смотреть. И я настоятельно рекомендую тревожным личностям потреблять поменьше контента. Нервы сбережете. А действительно важное все равно дойдет.

Есть еще один совет — продумать план на случай какого-либо развития событий. Буквальный, написанный на бумаге. Пошаговая инструкция к жизни.

Осенний призыв. prizyvanet.ru

О психологе: Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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