19 мая
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Жизнь

Могила появилась посреди дороги на кладбище в Сибири

Захоронение посреди проезда появилось на Шинном кладбище в Красноярском крае, пишет ТВК.

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Теперь невозможно проехать и пройти к другим захоронениям. Однако работник кладбища рассказал, что по плану сектора там никогда не было дороги или проезда.

Теперь из-за нехватки места этот участок отдали под захоронения. Проезд тупиковый, его постоянно заваливали мусором, отметили в мэрии.

Пешеходные проходы там есть, проезда для машин вообще изначально не предполагалось.

Ранее сообщалось, что дефицит мест на бийском кладбище собираются решить постройкой крематория.

Вопрос дополнительных мест на кладбище Бийска остро стоит последние несколько лет.

При хорошем раскладе на Северном кладбище, единственном действующем в городе, земли для захоронений остается до осени. Если не будет резкого роста смертности.

На этом фоне в Бийске не раз обсуждали строительство крематория. Хотя при каждом обсуждении вставал вопрос о чересчур высокой стоимости и низком спросе на подобные услуги, что не позволит строительству окупиться.

И все-таки крематорий в городе запланировали. В документе сказано, что его появление позволит прекратить захоронения на старых, закрытых ранее кладбищах и вывести похоронную индустрию на современный уровень.

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