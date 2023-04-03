Проводили боевые учения и воровали зубы. 8 не самых очевидных фактов о барнаульском Нагорном парке и кладбище

1. Изначально вместо Нагорного кладбища в Барнауле хотели построить крепость, которая защищала бы Сереброплавильный завод. Но денег на строительство не нашли, — как и реальной внешней угрозы для предприятия. Поэтому территорию отдали под кладбище. Решение приняли 4 октября 1772 года.
2. Первое здание храма Иоанна Предтечи на Нагорном кладбище было деревянным. В 1857 году вместо него возвели каменный храм, спроектированный архитектором Яковом Поповым. Спустя два года по решению Барнаульской гордумы кладбище поделили на четыре разряда: первый находился около церкви, второй — в центре, третий и четвертый — недалеко от кладбищенских ворот. Четвертый разряд предназначался для бедных — тут хоронили бесплатно.
3. Есть мнение, что на Нагорном кладбище хоронили только выдающихся личностей. Однако здесь находили, например, памятный знак некоему Пете Матееву — предположительно, мальчик был из состоятельной семьи.
4. Французский археолог Огюст Минье в 1861 году исследовал Алтай. Его похоронили на Нагорном кладбище, поставив кованый памятник. Краеведы пытались сохранить его, но в 1930-е годы памятник все же сломали. Когда после Второй мировой воны правительство Франции обратилось к властям Барнаула, чтобы узнать о судьбе могилы, ему прислали фотографию 1920-х годов — со словами, что памятник цел. Хоть это и было не так.
5. На Нагорном кладбище находится могила Козьме Фролову, который создал на Змеиногорском руднике два «Слоновых колеса». Образ рудника и колес вошел в сказку Волкова «Волшебник изумрудного города».
6. В начале 20 века в Барнауле поставили вопрос о закрытии Нагорного кладбища, которое уже было переполнено. Но власти не желали выделять новый участок земли под кладбище в нагорной части города — эту землю было куда выгоднее сдавать под дачи, например. В 1931 году советская власть закрыла кладбище, но людей еще два года хоронили там полулегально.
7. Когда советские власти приняли решение устроить на месте Нагорного кладбища сад профсоюзов, началась акция «Разгром Нагорного кладбища»: люди воровали металлические памятники и сдавали их на металлолом, раскапывали могилы и забирали золотые зубы у покойников.
8. Нагорный парк задумали еще в 1940 году, но из-за начавшейся войны его не достроили. Вместо этого территорию использовали для боевых учений. К строительству вернулись только в 1950-е годы.