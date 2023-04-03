Проводили боевые учения и воровали зубы. 8 не самых очевидных фактов о барнаульском Нагорном парке и кладбище

Altapress.ru побывал на экскурсии краеведа Данила Дегтярева и узнал, что еще могло бы быть на месте Нагорного кладбища в Барнауле, чем отличились люди, похороненные там, а также почему там раскапывали могилы.

1. Изначально вместо Нагорного кладбища в Барнауле хотели построить крепость, которая защищала бы Сереброплавильный завод. Но денег на строительство не нашли, — как и реальной внешней угрозы для предприятия. Поэтому территорию отдали под кладбище. Решение приняли 4 октября 1772 года.

2. Первое здание храма Иоанна Предтечи на Нагорном кладбище было деревянным. В 1857 году вместо него возвели каменный храм, спроектированный архитектором Яковом Поповым. Спустя два года по решению Барнаульской гордумы кладбище поделили на четыре разряда: первый находился около церкви, второй — в центре, третий и четвертый — недалеко от кладбищенских ворот. Четвертый разряд предназначался для бедных — тут хоронили бесплатно.

Памятник С. Гуляеву , дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты

3. Есть мнение, что на Нагорном кладбище хоронили только выдающихся личностей. Однако здесь находили, например, памятный знак некоему Пете Матееву — предположительно, мальчик был из состоятельной семьи.

4. Французский археолог Огюст Минье в 1861 году исследовал Алтай. Его похоронили на Нагорном кладбище, поставив кованый памятник. Краеведы пытались сохранить его, но в 1930-е годы памятник все же сломали. Когда после Второй мировой воны правительство Франции обратилось к властям Барнаула, чтобы узнать о судьбе могилы, ему прислали фотографию 1920-х годов — со словами, что памятник цел. Хоть это и было не так.

Церковь в честь Иоанна Предтечи на Нагорном кладбище , дата рисунка не указана. Барнаул. Юбилейные даты

5. На Нагорном кладбище находится могила Козьме Фролову, который создал на Змеиногорском руднике два «Слоновых колеса». Образ рудника и колес вошел в сказку Волкова «Волшебник изумрудного города».

6. В начале 20 века в Барнауле поставили вопрос о закрытии Нагорного кладбища, которое уже было переполнено. Но власти не желали выделять новый участок земли под кладбище в нагорной части города — эту землю было куда выгоднее сдавать под дачи, например. В 1931 году советская власть закрыла кладбище, но людей еще два года хоронили там полулегально.

Памятник в Нагорном кладбище , дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты

7. Когда советские власти приняли решение устроить на месте Нагорного кладбища сад профсоюзов, началась акция «Разгром Нагорного кладбища»: люди воровали металлические памятники и сдавали их на металлолом, раскапывали могилы и забирали золотые зубы у покойников.

8. Нагорный парк задумали еще в 1940 году, но из-за начавшейся войны его не достроили. Вместо этого территорию использовали для боевых учений. К строительству вернулись только в 1950-е годы.