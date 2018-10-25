Молчание пилотов. Авиаторы сообщили, о чем никогда не скажут пассажирам

Пилоты в ходе опроса признались, что есть вещи, о которых они никогда не расскажут пассажирам, пишет Daily Mail . Летчикам предлагалось ответить на вопрос: «Что вы не расскажете своим пассажирам о полете?».

В частности, летчики никогда не скажут находящимся на борту людям, что не могут найти аэропорт, потому что «внизу слишком много огней».

Турбулентность ясного неба

Пилот одной из авиакомпаний признался, что никогда не раскрывает всей правды о турбулентности (болтанке). Он пояснил, что призывает пассажиров оставаться в кресле и пристегнуть ремень.

«Оказаться прижатым к потолку — это не самое страшное. Настоящая проблема — подлокотники, спинки сидений и тележки для еды, об которые вы можете сломать руки, ребра или позвонки», — отметил он, пишет Lenta.ru.

В кабине террористы

Большинство пилотов добавили, что, если террорист вломится в кабину с угрозами, они также не скажут об этом пассажирам — на борту может начаться паника, которая точно приведет к авиакатастрофе.

«Вы действительно хотите, чтобы половина впала в панику, а другая половина посчитала себя достаточно умной, чтобы попытаться самостоятельно найти и обезвредить бомбу? А один или двое так испугаются, что попробуют открыть аварийные выходы в полете», — объяснил пилот.

Возраст

Также пилоты не рассказывают о возрасте самолета и не раскрывают детали уборки на борту, пишет Газета.Ru.

Шутки на борту

А вот авиапассажирам нравится, когда пилоты шутят. Так, путешественникам нравится, когда капитан воздушного судна рассказывает о чем-то интересном и шутит. Это может даже компенсировать негатив от задержек рейсов.

Другая сторона медали

Однако у «шуток пилотов» есть и другая сторона медали. Так, в августе 2017 года десятки пассажиров американской авиакомпании United Airlines отказались от перелета после того, как пилот лайнера напугал их своими заявлениями. После двухчасовой задержки рейса пилот предупредил пассажиров, что они будут пролетать в районе сильных штормов и даже торнадо.

Затем пилот порекомендовал пассажирам познакомиться со своими соседями, не объяснив, для чего они должны это сделать. Он также сказал, что полет в Нью-Джерси будет «очень турбулентным».

Когда лайнер начал движение к взлетной полосе, летчик объявил по громкой связи, что у самолета обнаружена неисправность и путешествие снова задерживается. В итоге по меньшей мере 50 пассажиров решили отказаться от перелета. А самолет тем не менее прибыл к месту назначения без происшествий.

Музей самолетов в Барнауле. Олег Богданов

Ранее сообщалось, что думают пилоты об аплодисментах на борту при посадке самолета.