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Жизнь

Молодежный театр Алтая покажет спектакли на площади Октября в Барнауле

МТА заявил о том, что рассматривает возможность показывать спектакли на большом экране, который повесят на здание театра. Смотреть постановки удобнее всего будет из дома напротив.

Спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
Спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
Анна Зайкова.

Экран довольно большой и будет закрываться почти весь фасад здания. Во избежание опасных ситуаций на дороге (в театре предполагают, что водители автотранспорта могут засмотреться и не увидеть препятствий), прорабатывается вопрос о перекрытии движения на пл. Октября в часы спектаклей.

Главными зрителями станут жильцы дома на пр. Строителей, 2. «Уже сейчас зрителям стоит присмотреть места в доме, откуда будет лучше видно „сцену“. Можно договориться с владельцами квартир, чтобы вас пустили в гости. Однако не забывайте о соблюдении эпидемической безопасности», — говорят в театре.

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