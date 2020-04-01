Молодежный театр Алтая покажет спектакли на площади Октября в Барнауле

МТА заявил о том, что рассматривает возможность показывать спектакли на большом экране, который повесят на здание театра. Смотреть постановки удобнее всего будет из дома напротив.

Экран довольно большой и будет закрываться почти весь фасад здания. Во избежание опасных ситуаций на дороге (в театре предполагают, что водители автотранспорта могут засмотреться и не увидеть препятствий), прорабатывается вопрос о перекрытии движения на пл. Октября в часы спектаклей.

Главными зрителями станут жильцы дома на пр. Строителей, 2. «Уже сейчас зрителям стоит присмотреть места в доме, откуда будет лучше видно „сцену“. Можно договориться с владельцами квартир, чтобы вас пустили в гости. Однако не забывайте о соблюдении эпидемической безопасности», — говорят в театре.