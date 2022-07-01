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Жизнь

Молодежный театр Алтая стал лауреатом Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-plays»

Молодежный театр Алтая стал лауреатом Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-plays». Страшную сказку «Василисса», которую артисты показали в Екатеринбурге, положительно оценили зрители и критики.

Пьеса "Василисса".
Пьеса "Василисса".
Пресс-служба Молодежного театра Алтая.

В основной конкурсной программе фестиваля «Коляда-plays» представили 26 спектаклей. Лауреатами стали только пять, и МТА вошел в это число с номинацией «Лучший актерский ансамбль». Все благодаря «Василиссе» — пьесе о взрослении подростка в жанре роуд-муви по суровому пейзажу русского фольклора.

На «Коляде-plays» спектакль показали на сцене Свердловской государственной детской филармонии. Зрителям так понравился сюжет, что актеры выходили на поклон трижды.

Премьера спектакля московского режиссера Виктории Печерниковой состоялась 23 декабря прошлого года.

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