Молодцы. Рейтинг самых часто употребляемых добрых слов составили барнаульцы

В Барнауле подвели итоги проекта «Доброта в словах». Студенты АлтГУ поделились добрыми словами, которые чаще всего говорят своим близким.

В рамках проекта учащиеся могли оставить анонимную записку с добрыми словами или фразами в секретной коробке. На заключительном этапе команда проанализировала более 50 листов с ответами. В топ вошли пять добрых слов, которые студенты говорят чаще всего.

1 место — «спасибо» — (38%). Слово кажется простым и тривиальным, но им тоже нужно владеть. Мы показываем, что видим и ценим усилия человека, что помогает ему ощущать себя ценным и уверенным в своих силах.

2 место — «молодец» — (24%). Похвала - неотъемлемый элемент любого общения, который выражает чувство поддержки. Оно вдохновляет и подталкивает к достижению наивысших целей.

3 место — «хорошего дня» — (19%). Такие слова студенты часто используют в обыденной жизни, обращая свое пожелание как к своим однокурсникам, так и в обращении с преподавателями. Пожелать хорошего дня окружающим - значит подарить им частичку добра!

Рейтинг добрых слов. Предоставлено altapress.ru

4 место — «все получится» — (10%). Среди многочисленных откровений студентов большая часть выражает слова поддержки. Во времена кропотливой учебы такие слова необходимы каждому трудящемуся студенту. Говоря эту фразу, мы пытаемся поддержать другого человека, внушить ему уверенность и веру в свои силы.

5 место — «красиво» — (9%). Говоря кому-то «красиво» человек показывает, что ценит и восхищается внешностью, стилем, творчеством или другими аспектами, которые вызывают у него положительные эмоции.

Арменакян Люсине, Капустина Мария, Полина Филонова

Ранее барнаульский рэпер и студент АлтГУ WhiteGallows спел с Бастой и рассказал altapress.ru о звездном проекте.

Самое важное - в нашем Telegram-канале