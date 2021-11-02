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Жизнь

Мороз до -20 градусов обрушится на Алтайский край вместе со снегом и штормовым ветром

Сильный ветер, снег, гололед и мощное похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 2 ноября.

Морозы. Зима. Барнаульский шпиль.
Морозы. Зима. Барнаульский шпиль.
Михаил Хаустов

Синоптики передали прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях.

«В Алтайском крае ночью и днем 2 ноября на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки, в отдельных районах гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем на северный, 8−13 метров в секунду, местами порывы 17−22 метра в секунду. В течение дня похолодание от −3…+2 градусов утром до −5…−10 градусов к вечеру», — говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

На территории краевой столицы сегодня также ожидается снег. Температура воздуха в Барнауле составит 0…+2 градуса с похолоданием в течение дня.

В итоге в Алтайском крае в ночь на среду, 3 ноября температура опустится до −10…−15 градусов, местами по северу до -20 градусов. Днем будет немногим теплее — за окном будет −9…−14 градусов, местами до -19 градусов.

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