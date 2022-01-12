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Жизнь

Мороз и порывистый ветер обещают в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют весьма морозную погоду и порывистый ветер в Алтайском крае в среду, 12 января.

Зима в Барнауле. Общественный транспорт.
Зима в Барнауле. Общественный транспорт.
Михаил Хаустов

По данным регионального Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят −11…−16 градусов. При этом по югу местами будет до -6 градусов.

Ветер южный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Температура воздуха в краевой столице −13…−15 градусов. Ветер южный, 2−7 метров в секунду.

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