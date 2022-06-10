«Мороженая» диета, кладбище и снеговик. Тест: что вы знаете о холодном лакомстве

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Жаркий душный день. Кажется, что асфальт тает под ногами. Спасение! Ларек с надписью: «Пломбир, фруктовый лед и крем-брюле». Проверьте свои знания об этих десертах с тестом altapress.ru.
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