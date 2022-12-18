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Жизнь

Морозы отступили. Какая погода ждет барнаульцев 18 декабря

Страшные 40-градусные морозы отступили от Алтайского края, хотя говорить о потеплении еще рано. О погоде 18 декабря рассказал алтайский гидрометцентр.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Алтайский край

Температура воздуха днем в Алтайском крае составит −15…−20 градусов. В предгорьях будет теплее — местами до −8…−13 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с. Местами возможны порывы до 12 м/с.

Барнаул

В Барнауле будет не намного теплее, и температура составит −16…−18 градусов.

Осадков так же не ожидается, утром возможна изморозь.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

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