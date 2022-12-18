Морозы отступили. Какая погода ждет барнаульцев 18 декабря

Алтайский край
Температура воздуха днем в Алтайском крае составит −15…−20 градусов. В предгорьях будет теплее — местами до −8…−13 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с. Местами возможны порывы до 12 м/с.
Барнаул
В Барнауле будет не намного теплее, и температура составит −16…−18 градусов.
Осадков так же не ожидается, утром возможна изморозь.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
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