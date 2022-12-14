14 декабря
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Жизнь

По Алтайскому краю ударят морозы до -33: погода 15−17 декабря

В Алтайском крае снова понижаются температуры. Преимущественно ночные. Какая погода будет 15−17 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае 15−17 декабря

Ночью 15 декабря в Алтайском крае ожидаются −28…−33 градусов. Местами похолодает до -15.
Днем вероятны −20…−25 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, утром возможна изморозь.
Ветер будет юго-восточный, 3−8 м/с.

Ночью 16 декабря в регионе установятся −25…−30 (местами до -35) градусов, а днем −17…−22 (местами −11…−16) градусов. Осадков не прогнозируют.

В Алтайском крае ночью 17 декабря градусник покажет −21…−26 (местами до -31) градусов, а днем −15…−20 (в предгорьях −7…−12) градусов, без осадков.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 15−17 декабря

Ночью 15 декабря в Барнауле возможны −29…−31 градусов, а днем −20…−22 градусов.

Ночью 16 декабря ожидается температура −26…−28 градусов, а днем −17…−19 градусов. Ветер будет южный, 2−7 м/с.

Ночью 17 декабря в Барнауле вероятны −24…−26 градусов, а днем −16…−18 градусов.

Все три дня пройдут преимущественно без осадков.

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