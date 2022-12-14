Маршрут № 40 передали новому перевозчику в Барнауле

В Барнауле маршрут № 40 передали на обслуживание компании «АлтайТрансАвто», сообщают в пресс-службе городской администрации.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи заключил муниципальный контракт с перевозчиком.

Маршрут № 40 запустили с 13 декабря. По нему двигаются два автобуса с плановыми интервалами в 23 минуты в «пиковое», а также 46 минут — в «межпиковое» время.

Маршрут — регулируемый, с предоставлением льготного проезда для отдельных категорий, в том числе школьников и студентов. С возможностью оплаты транспортными картами.

Ранее жители Затона пожаловались, что маршрут № 40 обслуживает только один автобус. По их словам. Водители хамили и ссорились с пассажирами.

Напомним, в Барнауле хотят закупить 18 новых автобусов для проблемных маршрутов.